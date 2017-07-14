Два бывших президента Перу "встретятся" в одной тюрьме

МЕХИКО, 14 июл – РИА Новости. Экс-президент Перу Ольянта Умала, приговоренный в четверг вместе с супругой к полутора годам предварительного заключения на время следствия по своему делу, будет отбывать срок в тюрьме Diroes, где сидит еще один бывший глава государства Альберто Фухимори.

По сообщению портала Comercio, национальный институт пенитенциарной системы Перу также принял решение направить жену Умалы Надин Эредию в женскую тюрьму Virgen de Fatima.

Ночь на пятницу супружеская пара провела в камере предварительного заключения дворца правосудия в Лиме. Они сами явились туда после оглашения вердикта судьи Ричарда Консепсьона Каруанчо.

По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.

Умала прокомментировал решение судьи о предварительном заключении, назвав его подтверждением превышения власти, с которым он намерен бороться для защиты своих прав.

Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был почти 79-летний Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.