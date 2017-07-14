Генпрокуратура: власти США не проверяли схему Браудера с акциями "Газпрома"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Власти США не проводили проверок в отношении незаконных сделок с акциями "Газпрома", организованных при участии международной группы, в которую входили братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры РФ Денис Грунис.

"Запрос о вероятной противоправной деятельности на территории США международной группы, в которую входят братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун, остается не исполненным. Необходимые для российского расследования доказательства на территории США не получены. Американская сторона не проводила никаких проверок и расследований по нашим материалам", — сказал он в интервью телеканалу RT.

Грунис напомнил, что в России завершается расследование уголовных дел о незаконном приобретении 200 миллионов акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний.

"Вопросы у следствия возникли к действиям международной группы, в которую входили братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун. Эти иностранные граждане руководили американским инвестиционным фондом "Зифф Бразерс Инвестментс", который через сеть офшорных компаний заводил денежные средства на счета специально созданных российских юридических лиц. По такой схеме впоследствии скупались акции Газпрома на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках в нарушение действовавшего в то время Указа Президента РФ "О порядке обращения акций РАО Газпром", — отметил он.

Впоследствии из аффилированных российских компаний были полностью выведены все активы, а сами компании, не уплатив миллиард рублей налогов, прекратили свою деятельность, добавил представитель прокуратуры.

По словам Груниса, в июле 2016 года все несколько томов этого дела были переданы в министерство юстиции США вместе с просьбой провести допросы свидетелей и выемки документов, однако реакция американского ведомства была неожиданной.

"После неоднократных напоминаний и обсуждений в ходе видеоконференций и телефонных переговоров в начале февраля текущего года мы получили ответ о том, что исполнение нашего запроса откладывается, так как оно может помешать одному ведущемуся на территории США судебному производству. Однако, насколько нам известно, это производство не имеет отношения к предоставленным нами материалам и к настоящему времени уже завершено", — отметил он.

Грунис отметил, что по сведениям средств массовой информации, фонд "Зифф Бразерс Инвестментс" финансировал Демократическую партию США.

"Мы продолжаем взаимодействие с американскими коллегами и рассчитываем на исполнение нашего запроса, поскольку в пресечении деятельности этой группировки должны быть заинтересованы в первую очередь США — ведь она действует главным образом на их территории", — добавил он.