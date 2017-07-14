В Ницце почтили память жертв теракта на Английской набережной

Память жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в Ницце

Память жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в Ницце

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Память жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в Ницце в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, князя Монако Альбера II и двух экс-президентов Франции — Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Среди погибших оказалось две россиянки.

"14 июля 2016 года жестоко напомнило нам цену свободы", — сказал Макрон, выступая перед собравшимися на церемонии людьми

Памятные церемонии с участием президента Франции начались с вручения знаков отличия ордена Почетного легиона полицейским, врачам и другим людям, оказавшимся на месте теракта первыми и принявшим активное участие в помощи пострадавшим. Так, среди награжденных был мужчина по имени Франк, в момент теракта оказавшийся на скутере рядом с грузовиком и попытавшийся остановить террориста.

Затем прошел военный парад, с участием пилотажной группы Patrouille de France, окрасившей небо над Ниццей в цвета французского триколора.

После того, как детский хор исполнил гимн Ниццы — Nissa la Bella — перед участниками траурной церемонии, которая транслировалась по главным информационным телеканалам страны, зачитали имена и возраст всех погибших в теракте. В это же время на специальной магнитной доске появлялись имена жертв теракта. В конце концов на доске были запечатлены в алфавитном порядке все погибшие.

Когда были перечислены имена всех жертв теракта, над площадью Массена, где проходила церемония, наступила минута молчания.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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