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В мире

В Ницце почтили память жертв теракта на Английской набережной

22:3714.07.2017
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© REUTERS / Eric GaillardПамять жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в НиццеПамять жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в Ницце
© REUTERS / Eric Gaillard

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Память жертв теракта на Английской набережной, который произошел вечером 14 июля 2016 года, почтили в Ницце в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, князя Монако Альбера II и двух экс-президентов Франции — Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Французская полиция. Архивное фото
© AP Photo / Matthieu Alexandre
После теракта в Ницце Европа не поборола страх ожидания новых нападений

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Среди погибших оказалось две россиянки.

"14 июля 2016 года жестоко напомнило нам цену свободы", — сказал Макрон, выступая перед собравшимися на церемонии людьми

Памятные церемонии с участием президента Франции начались с вручения знаков отличия ордена Почетного легиона полицейским, врачам и другим людям, оказавшимся на месте теракта первыми и принявшим активное участие в помощи пострадавшим. Так, среди награжденных был мужчина по имени Франк, в момент теракта оказавшийся на скутере рядом с грузовиком и попытавшийся остановить террориста.

Люди скорбят о жертвах теракта в Ницце, Франция
© REUTERS / Pascal Rossignol
Эксперт о годовщине трагедии в Ницце: настало время "инициативных" терактов
Затем прошел военный парад, с участием пилотажной группы Patrouille de France, окрасившей небо над Ниццей в цвета французского триколора.

После того, как детский хор исполнил гимн Ниццы — Nissa la Bella — перед участниками траурной церемонии, которая транслировалась по главным информационным телеканалам страны, зачитали имена и возраст всех погибших в теракте. В это же время на специальной магнитной доске появлялись имена жертв теракта. В конце концов на доске были запечатлены в алфавитном порядке все погибшие.

Когда были перечислены имена всех жертв теракта, над площадью Массена, где проходила церемония, наступила минута молчания.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Теракт в Ницце
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Ницце: хроника событий и маршрут преступника

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