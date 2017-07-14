Турция подписала с концерном Еurosаm меморандум по системе ПРО

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Турция подписала соглашение с франко-итальянским концерном Еurosаm меморандум о сотрудничестве по разработке собственных комплексов противоракетной обороны (ПРО), при этом переговоры с РФ о поставке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 продолжаются, заявил министр обороны Фикри Ышык.

"Сегодня наш департамент оборонной промышленности подписали меморандум с Еurosаm по разработке национальной системы ПРО, мы это будем делать в сотрудничестве с Францией и Италией", — цитирует Ышыка газета Hurriyet.

В то же время, по его словам, Турция собирается реализовывать свои неотложные потребности в области ПРО путем покупки С-400. "Работа здесь идет своим ходом, никаких проблем нет", — добавил турецкий министр.

В начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта по поставке Анкаре зенитно-ракетных систем С-400. Помощник президента Владимир Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.