Задержанный в Турции Кочаари баллотировался в депутаты Саратовской области

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Евгений Кочаари, который вместе с гражданской женой Светланой Ухановой и двумя детьми был задержан в Турции, в 2016 году баллотировался в депутаты собрания Марксовского района области, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

По данным облизбиркома, 27-летний уроженец города Маркса Кочаари в сентябре 2016 года шел на выборы в собрание депутатов Марксовского района по 15-му избирательному округу в качестве самовыдвиженца. Как следует из информации на сайте, Кочаари не имел судимости, получил высшее образование в 2012 году в Саратовском госуниверситете имени Чернышевского и работал заместителем директора по режиму — начальником охраны ООО "Рынок-Плюс".

По итогам выборов Кочаари набрал всего 11 голосов избирателей (0,7%), тогда как победу одержал его начальник, директор ООО "Рынок-Плюс", депутат райсобрания прежнего созыва, самовыдвиженец Игорь Деревянко.