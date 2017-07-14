"Как зомби": в семье рассказали о россиянке, хотевшей попасть в Сирию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Родственники россиянки Светланы Ухановой, которая с гражданским мужем Евгением Кочаари и дочерями была задержана на границе Турции и Сирии, рассказали RT о ее семье.

Как сообщила сестра Евгения Кочаари Виктория, Светлана Уханова настояла на обращении в ислам своего гражданского мужа, воспитанного в православной семье. "После того как Евгений начал общаться со своей нынешней сожительницей, он заявил, что принимает ислам, потому что она в исламе, а по закону нужно, чтобы они оба были в нем", — пояснила Виктория.

По ее словам, родители мужчины негативно восприняли это решение. Семья Евгения изначально была настроена несколько негативно по отношению к Светлане, но в целом отношения с ней были нормальными. Лишь позже они выяснили, что с предыдущим мужем у той были проблемы из-за религии. "Мы узнали о том, что она из-за религии развелась со своим предыдущим мужем, и ее даже водили к психологу на этой почве, совсем недавно", — рассказала Виктория.

Евгений вел с сестрой совместный бизнес, помогая ей в магазине. Кроме того, в прошлом году он выдвигал свою кандидатуру в депутаты Собрания Марксовского муниципального района, но избран не был.

Друзья Светланы Ухановой отметили, что четыре года назад она резко изменилась и оборвала связи со знакомыми. По мнению ее бывшей свекрови, Татьяны Ухановой, Светлана — человек, склонный поддаваться чужому влиянию.

Полгода назад Светлана перестала водить в детский сад старшую дочь Лизу, так как та якобы приносила оттуда инфекцию. О поездке за границу Светлана и Евгений предупредили за месяц, при этом оставили вещи в квартире в таком виде, как будто не собирались покидать ее надолго. "Никто за ними ничего подозрительного не замечал", — отметила Виктория Кочаари.

Мать Светланы Елена Краева, добившись свидания с задержанной в Турции дочерью, рассказала RT, насколько сильно та изменилась. "Она прошла мимо меня, как будто меня и нет. Она зомби со стеклянными глазами", — заявила Краева. По ее мнению, дочь находится под влиянием Евгения Кочаари, который, как она убеждена, уже долгое время является мусульманином.

Ранее в пятницу жительница Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции при попытке пересечь границу с Сирией по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос о передаче детей родным и возвращении их в Россию.