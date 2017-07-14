Состояние пострадавшей в Хургаде россиянки стабильное

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Состояние здоровья пострадавшей при нападении на иностранцев в Хургаде российской туристки стабильное, она останется в стационаре до субботы, после чего сможет покинуть больницу, сообщили РИА Новости в госпитале "Ас-Салям", куда была доставлена россиянка.

"Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар", — сообщили в больнице.

Собеседник агентства также добавил, что ранения двух пострадавших от рук преступника глубокие проникающие, они пробудут в госпитале дольше других, чтобы полностью восстановить здоровье. "Другие пострадавшие имеют легкие поверхностные ранения", — уточнил собеседник агентства.

Неизвестный с ножом в пятницу по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и одна женщина с гражданством России и Украины. Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.