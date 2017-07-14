Арестованный в Гамбурге россиянин отказался общаться с дипломатами

БЕРЛИН, 14 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Один из двух арестованных в Гамбурге за участие в беспорядках на саммите G20 россиян отказался от общения с дипломатами РФ; это существенно ограничивает юридические возможности оказания ему правовой помощи, заявил пресс-атташе посольства РФ в Берлине Денис Микерин.

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.