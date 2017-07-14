Мэру Кишинева предъявили новое обвинение

КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Мэру столицы Молдавии Дорину Киртоакэ, проходящему по делу о платных парковках, предъявлено еще одно обвинение, заявил в пятницу журналистам прокурор Дмитрий Робу.

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В пятницу районный суд Кишинева рассматривает ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста Киртоакэ.

"Еще одно обвинение Киртоакэ выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Оба действия – в тяжелой форме", — сказал Робу.

По словам гособвинителя, Киртоакэ не делал никаких заявлений. Прокурор отметил, что новое обвинение связно со взяткой в особо крупных размерах за внедрение проекта, не уточнив других деталей.

"Мы направили ходатайство о продлении превентивной меры. На это есть три основания — возможны риск помешать расследованию, риск того, что он может повлиять на свидетелей, и риск уклонения от следствия", — сказал прокурор.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, то, согласно местному законодательству, максимальный срок заключения может быть увеличен до 22 лет лишения свободы.