МИД Украины осудил нападение на туристов в Египте

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин осудил нападение на туристов в египетской Хургаде и выразил соболезнования родным погибших.

Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате двое иностранок погибли, еще пять туристов получили ранения. Пострадавшие могут являться, по разным данным, гражданами Германии, Польши, Чехии или Армении. Генконсульство России в Хургаде сообщило РИА Новости, что в числе пострадавших одна женщина с гражданством РФ и Украины. Нападавший был задержан охранниками отеля.

"Осуждаю грубую атаку в Египте. Соболезнования родным и близким жертв, скорейшего выздоровления пострадавшим. Жестокости не может быть оправдания", — написал глава МИД Украины на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что украинский консул на месте выясняет ситуацию. "По информации посольства Украины в Египте, жертв среди украинцев нет", — отметил Климкин.

Посольство Украины в Египте не подтвердило, что среди пострадавших в результате нападения есть украинские граждане. По данным посла Украины в Каире Геннадия Латия, есть одна раненая уроженка Украины, однако она имеет гражданство РФ.