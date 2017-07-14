В Латвии похоронили пятилетнего Ваню Берладина

РИГА, 14 июл – РИА Новости. Русскоговорящий пятилетний мальчик Иван Берладин, тело которого спустя десять дней после исчезновения обнаружили в лесном массиве в Латвии, похоронен в пятницу на Гарнизонном кладбище в Лиепае, сообщили РИА Новости в лиепайской думе.

"Сегодня в 15 часов на Гарнизонном кладбище в Лиепае состоялись проводы в последний путь пятилетнего Ивана Берладина. На похороны пришли не только члены его семьи, но и сотни лиепайчан, как родители с детьми, так и дети школьного возраста", — сказали в думе.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина поступило в полицию в начале июля. Поиски мальчика продолжались десять суток. Мальчика искали полиция, армия, ополчение, простые жители. Всего в поисках приняли участие около 4 тысяч человек. Тело Вани обнаружили в лесу возле поселка Дубени (Гробиньский край) вечером 11 июля.