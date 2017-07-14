Хакер передал СМИ переписку американского разведчика-специалиста по России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Издание Foreign Policy сообщило, что получило письмо от хакера под именем Johnnie Walker с архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника секретного подразделения госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.
Как пишет журнал, во вторник утром хакер разослал письмо с приложением сразу на несколько адресов. В тексте указано, что автор получил в свое распоряжение письма с частного электронного почтового адреса чиновника на севере gmail.
По данным издания, в прикрепленном архиве были письма за по меньшей мере два года. Некоторые из них содержали личную информацию. Среди корреспонденции оказалась переписка чиновника с "сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, основных СМИ, неправительственных организаций и международных фондов".
Хакер утверждает, что письма "представят свидетельства того, кто в ответе за формирование повестки дня во многих странах по всему миру, особенно там, где обстановка небезопасна", отмечает Foreign Policy.
Один из адресатов, указанных в переданных письмах, заявил журналистам журнала, что речь идет о взломе "возможно самого высокопоставленного сотрудника разведки по России во всем американском правительстве".
"Он знает больше, чем кто-либо о том, что там происходит", — добавил собеседник издания.
Госдепартамент не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак, пока не ясно.