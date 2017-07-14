Хакер передал СМИ переписку американского разведчика-специалиста по России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Издание Foreign Policy сообщило, что получило письмо от хакера под именем Johnnie Walker с архивом электронных писем высокопоставленного сотрудника секретного подразделения госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.

Как пишет журнал, во вторник утром хакер разослал письмо с приложением сразу на несколько адресов. В тексте указано, что автор получил в свое распоряжение письма с частного электронного почтового адреса чиновника на севере gmail.

По данным издания, в прикрепленном архиве были письма за по меньшей мере два года. Некоторые из них содержали личную информацию. Среди корреспонденции оказалась переписка чиновника с "сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, основных СМИ, неправительственных организаций и международных фондов".

Хакер утверждает, что письма "представят свидетельства того, кто в ответе за формирование повестки дня во многих странах по всему миру, особенно там, где обстановка небезопасна", отмечает Foreign Policy.

Издание пишет, что согласно справочнику госдепартамента за 2017 год, чиновник занимает высокопоставленную должность в управлении разведки и исследований, но редакция не уточняет его имя из соображений безопасности и по настоянию ведомства.

Один из адресатов, указанных в переданных письмах, заявил журналистам журнала, что речь идет о взломе "возможно самого высокопоставленного сотрудника разведки по России во всем американском правительстве".

"Он знает больше, чем кто-либо о том, что там происходит", — добавил собеседник издания.

Госдепартамент не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак, пока не ясно.