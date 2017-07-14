США могут предоставить Киеву $410 млн в 2018 году на оборону

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. США могут предоставить Украине в следующем году не менее 410,5 миллиона долларов на сектор обороны, сообщает посольство Украины в США.

Сообщается, что комитет по вопросам ассигнований палаты представителей Конгресса США представил проект "Закона об ассигнованиях на нужды государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год".

По данным посольства, законопроектом предусматривается выделение средств, в том числе, на программы поддержки Украины.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 года — в объеме, не менее 410,465 миллиона долларов", — говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

По данным посольства, законопроектом, в частности, предусматривается финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне не менее чем в текущем бюджетном году, а также законодательная возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставление нашему государству дополнительных кредитных гарантий.