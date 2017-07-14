Захарова рассказала о "травле" российских дипломатов в США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия, в которых работают российские дипломаты в США, в частности чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк, "травлей".

"Условия, в которых российские дипломаты (работают — ред.), они очень непростые. Я думаю, что можно уже на самом деле понять, что эти люди нуждаются в том числе и в моральной поддержке всех нас… Это не информационная кампания, это травля посла Кисляка, натуральная травля", — заявила дипломат в эфире программы " 60 минут " на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что сложившаяся ситуация с Кисляком — "не первый сложный случай в его жизни". "Являясь профессионалом, человеком, который участвовал в переговорных процессах по очень сложным направлениям, ему не надо оправдываться", — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "травля" со стороны США относится к России в целом. "Это касается не только Кисляка, но и нас всех, потому что он там представляет не сам себя, он представляет не российский МИД, он представляет нашу страну", — заявила она.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, написала в среду газета " Известия " со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, который накануне встречался с дипломатом в Вашингтоне.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.