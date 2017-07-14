Премьер и глава МВД Египта наблюдают за расследованием атаки на туристов

КАИР, 14 июл — РИА новости, Маргарита Кислова. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил и глава МВД страны Магди Абдель Гафар взяли под контроль расследование нападения на иностранных туристов в Хургаде, в результате которого погибли два и пострадали еще пять человек, сообщает новостной портал "Маср24".

"Египетский премьер поручил оказать максимальное внимание пострадавшим, а также найти всех причастных к нападению", — говорится в сообщении.

Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате двое иностранок погибли (по разным данным, гражданки Украины или Германии), еще пять туристов получили ранения. Пострадавшие могут являться, по разным данным, гражданами Германии, Польши, Чехии или Армении. Генконсульство России в Хургаде сообщило РИА Новости, что в числе пострадавших одна женщина с гражданством России и Украины.

По словам очевидцев, нападавшему на вид было 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. Во время нападения он кричал, что "не ищет египтян". После нападения на иностранцев преступник позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его. После этого нападавший зашел в море и поплыл, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега, он вернулся на пляж, где был задержан охранниками отеля. Задержанный дает показания.