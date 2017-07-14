Белоруссия против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше, это не способствует стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", — сказал министр в интервью изданию El País, размещенном в пятницу на сайте МИД.

Он также прокомментировал тему возможности размещения российской военной базы в Белоруссии. "Новая иностранная военная база в Белоруссии не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", — сказал Макей.

Касаясь обеспокоенности Запада проведением в сентябре совместных военных учений Белоруссии и РФ, министр отметил, что они являются плановыми, которые проводятся каждые два года.

"Необходимо подождать, пока они закончатся, чтобы все увидели абсурдность выдвинутых обвинений. Наши соседи могут быть спокойны, так как территория Белоруссии никогда не будет источником войны или военной угрозы. Учения будут транспарентными. Мы пригласим наблюдателей из соседних стран, представителей ОБСЕ и аккредитованных посольств", – подчеркнул Макей.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.