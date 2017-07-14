Белоруссия против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Минск против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше, это не способствует стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", — сказал министр в интервью изданию El País, размещенном в пятницу на сайте МИД.
Он также прокомментировал тему возможности размещения российской военной базы в Белоруссии. "Новая иностранная военная база в Белоруссии не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории. Мы не хотим быть новым раздражающим фактором в нашем регионе", — сказал Макей.
Касаясь обеспокоенности Запада проведением в сентябре совместных военных учений Белоруссии и РФ, министр отметил, что они являются плановыми, которые проводятся каждые два года.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.