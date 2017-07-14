РФ подготовила ответ на действия США с дипсобственностью в конце 2016 года

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Список ответных мер на высылку из США российских дипломатов и арест дипсобственности России был подготовлен Москвой еще в конце 2016 года, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.

Захарова напомнила, что тогда Москва не приняла никакие ответные зеркальные меры ни в отношении американских дипломатов в Москве, ни в отношении собственности США на территории России. Она добавила, что это было сделано не потому, что наша страна признавала за собой какую-то вину.

"Я вас могу заверить, что целый список ответных мер в различных комбинациях уже был предложен оперативно,… потому что уже накипело,… потому что уже сил не было никаких на протяжении нескольких лет видеть постоянные провокации на территории и РФ, и в сопредельных странах, которые были направлены против нас, терпеть, все время взывать к партнерству, к взаимодействию, к сотрудничеству", — сказала дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, "было принято совершенно другое решение", российская сторона решила не действовать так, как было положено в этой ситуации, а дать время и шанс новой администрации США исправить положение.

"Не были приняты эти меры ответные именно для того, чтобы… спасти лицо этой новой администрации, чтобы эти люди, получив вот такой, в общем-то, кредит доверия от нас, могли правильно им распорядиться", — добавила Захарова.