РФ исходит из того, что вопрос дипсобственности в США решится цивилизованно

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона исходит из того, что вопрос российской дипсобственности в США будет решён цивилизованно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая в эфире программы " 60 минут " на телеканале "Россия 1", она сказала, что у российской стороны есть "разные возможности" решить вопрос с дипсобственностью.

"Пока, до сегодняшнего момента, мы исходили из того, что эта проблема должна быть решена цивилизованно, в правовых рамках и, наверное, по-человечески, учитывая, какие страсти кипят сейчас в Вашингтоне", — сказала она.

Дипломат добавила, что "свои интересы мы не сдадим".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.