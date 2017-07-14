Полиция изъяла камеры наблюдения с записью нападения на туристов в Хургаде

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе нападения на туристов в Хургаде, сообщает новостной портал "Маср ньюз" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что записи будут тщательно изучены.

Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате двое иностранок погибли (по разным данным, гражданки Украины или Германии), еще пять туристов получили ранения. Пострадавшие могут являться, по разным данным, гражданами Германии, Сербии, Польши, Чехии или Армении. Генконсульство России в Хургаде сообщило РИА Новости, что в числе пострадавших одна женщина с гражданством России и Украины.

По словам очевидцев, нападавшему на вид было лет 25, он был высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. Во время нападения он кричал, что "не ищет египтян". После нападения на иностранцев преступник позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его. После этого нападавший поплыл, но полиция на катере помешала ему отплыть от берега, он вернулся на пляж, где был задержан охранниками отеля.