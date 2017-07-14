МИД Украины: информация о гибели украинцев в Хургаде не подтверждается

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. МИД Украины сообщил, что по состоянию на 19.00 мск информация о гибели украинцев в Хургаде не подтверждается.

Посольство Украины в Египте ранее не подтвердило, что среди пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде есть граждане страны. По данным посла Украины в Каире Геннадия Латия, двумя погибшими могут быть граждане или Германии, или Армении. Также, по его данным, есть одна раненая, уроженка Украины, однако она имеет гражданство РФ.

Позже департамент консульской службы МИД Украины также сообщил, что информация о погибших не подтверждается.

"Консул сообщает, что по состоянию на 19.00 (совпадает с мск — ред.) 14 июля информация о гибели украинцев в Хургаде (Египет) не подтверждается", — говорится в сообщении консульского департамента МИД Украины в Twitter.

Консул повідомляє, що станом на 19.00 14.07. інформація про загибель українців у Хургаді (Єгипет) не підтверджується. pic.twitter.com/5Tv7hjTevl — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 июля 2017 г.

​Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.