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В мире

В Мосуле возобновились столкновения между армией и боевиками ИГ*

18:5314.07.2017
01710
© Sputnik / Сара НуреддинОдно из зданий ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ). Архивное фотоОдно из зданий ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ). Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Столкновения между иракскими военными и членами группировки "Исламское государство"* возобновились в пятницу в западной части Мосула, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

Мосул. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Иракские военные закрыли для журналистов западную часть Мосула
Как информируют собеседники агентства, бои завязались во второй половине дня по обе стороны реки Тигр — в частности, в кварталах Аш-Шахуан и Аль-Кылиат в районе Старого города. Поддержку правительственным силам оказывает авиация, а также отряды народного ополчения, заявляют очевидцы.

"Армейские вертолеты нанесли серию ударов по целям на территории Старого города", — сообщил один из свидетелей. Он утверждает, что не может перебраться в нужный ему район уже на протяжении двух дней из-за обострившихся боестолкновений между военными и бандами ИГ*.

Собеседник отметил, что транспортные средства ополченцев "продолжали прибывать" в исторический центр Мосула в течение пятницы. "Лишь одна семья смогла выбраться из района Старого города за сегодняшний день", — указал он.

Боевики ИГ. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
Три года без школы: чему учили иракских детей под контролем ИГ*
Жители западной части Мосула сообщают о том, что члены террористических группировок продолжаются скрываться в подвалах жилых домов Старого города и удерживают заложников из числа мирных жителей.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Американский генерал, командующий операцией против ИГ* Стивен Таунсенд в минувший вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Жизнь на войне: будни операции в Мосуле
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
© Алессандро Рота | StenincontestДжихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители бегут из зоны аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestФараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
© Алессандро Рота | StenincontestВоеннослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Военнослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
© Алессандро Рота | StenincontestПит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Пит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.
© Алессандро Рота | StenincontestБоец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Боец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.
© Алессандро Рота | StenincontestРаздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
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