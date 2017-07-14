В Мосуле возобновились столкновения между армией и боевиками ИГ*

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Столкновения между иракскими военными и членами группировки "Исламское государство"* возобновились в пятницу в западной части Мосула, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

Как информируют собеседники агентства, бои завязались во второй половине дня по обе стороны реки Тигр — в частности, в кварталах Аш-Шахуан и Аль-Кылиат в районе Старого города. Поддержку правительственным силам оказывает авиация, а также отряды народного ополчения, заявляют очевидцы.

"Армейские вертолеты нанесли серию ударов по целям на территории Старого города", — сообщил один из свидетелей. Он утверждает, что не может перебраться в нужный ему район уже на протяжении двух дней из-за обострившихся боестолкновений между военными и бандами ИГ*.

Собеседник отметил, что транспортные средства ополченцев "продолжали прибывать" в исторический центр Мосула в течение пятницы. "Лишь одна семья смогла выбраться из района Старого города за сегодняшний день", — указал он.

Жители западной части Мосула сообщают о том, что члены террористических группировок продолжаются скрываться в подвалах жилых домов Старого города и удерживают заложников из числа мирных жителей.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет.

Американский генерал, командующий операцией против ИГ* Стивен Таунсенд в минувший вторник заявил, что зачистка иракского Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России