В китайском ТЦ открыли "камеры хранения", где можно оставить мужа

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Китайский торговый центр открыл "камеры хранения" для мужей, где женщины могут оставить своих спутников на время, пока они ходят по магазинам, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

По информации местной газеты Paper, в торговом центре Global Harbour в Шанхае поставили несколько стеклянных будок, где "недовольные мужья", которые не хотят ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стул и компьютер, на котором установлены игры 1990-х годов.

Сейчас этот сервис предоставляется бесплатно, но в будущем посетителям придется заплатить небольшую сумму через мобильный телефон.

Мужчины, которые уже опробовали услугу, назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми. Один из мужчин заявил, что он как будто вернулся в школу. Другой также остался доволен задумкой, но отметил отсутствие вентиляции или кондиционера. "Я играл в течение пяти минут и весь вспотел", — заявил он.

Отмечается, что будки стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.