Очевидцы рассказали детали инцидента с нападением на туристов в Хургаде

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Неизвестный молодой человек, напавший в пятницу с ножом на туристов на пляже египетского отеля Sunny Days El Palacio Resort, специально выбрал своей целью иностранцев, пишет сайт египетской газеты "Аль-Масри аль-Йоум" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — приводит слова нападавшего один из отдыхающих в отеле граждан Египта.

По его словам, нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его. После этого преступник вошел в море и поплыл, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега, он вернулся на пляж, где был задержан охранниками отеля. Очевидцы также говорят о том, что преступник проник в отель с соседнего общественного городского пляжа.

По уточненным данным, число пострадавших туристов в результате нападения в Хургаде составило пять человек, в том числе женщина с гражданством России и Украины. Две гражданки Украины погибли. В числе пострадавших также могут быть граждане Германии, Сербии, Польши. Пострадавшие с резаными ранами доставлены в ближайшие больницы. Проводится расследование, в городе и на въездах на курорт усилены меры безопасности.