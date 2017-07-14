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В мире

Ахметшин подтвердил свое присутствие на встрече сына Трампа с юристом из РФ

18:4014.07.2017
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© AP Photo / Matt YorkДональд Трамп-младший. Архивное фотоДональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / Matt York

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ринат Ахметшин в заявлении агентству Ассошиэйтед Пресс подтвердил сообщения ряда СМИ о своем присутствии на встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году.

Дональд Трамп-младший
© AP Photo / Kathy Willens
Адвокат рассказал о цели встречи Трампа-младшего и Весельницкой
Ахметшин заявил, что встреча была "несущественной" и он "на самом деле ожидал более серьезной" беседы, передает агентство. "Честно говоря, я никогда не думал, что это окажется таким уж большим делом", — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Daily Beast, на слушании комитета Палаты представителей по иностранным делам 14 июня помимо адвоката Натальи Весельницкой присутствовал и Ринат Ахметшин, которого издание называет лоббистом группы Весельницкой. Daily Beast сделало вывод о его присутствии на основании фотографий, которые изданию передал фонд Hermitage Capital. Сенатор Чак Грассли заявил, что Ахметшин является бывшим сотрудником российской военной разведки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о Ринате Ахметшине.

В свою очередь телеканал NBC сообщает, что адвокат Дональда Трампа-младшего Алан Футерфас заявил о еще двух участниках встречи: переводчике и "друге Эмина (Агаларова) и возможно друге Натальи (Весельницкой)". Адвокат добавил, что общался с последним.

"Он является гражданином США. Он отдельно отметил, что не работает на российское правительство и даже засмеялся, когда я задал ему этот вопрос", — рассказал Футерфас.

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Общественные организации пожаловались на сына Трампа в избирком США
Весельницкая также подтвердила телеканалу, что на встрече присутствовал еще по меньшей мере один человек, не уточнив его имени. Представители присутствовавших при разговоре главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера воздержались от комментариев.

Несколько дней назад американские СМИ сообщили, что сын президента — Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил The New York Times, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

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