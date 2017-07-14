В Турции задержали российскую семью при попытке проникнуть в Сирию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке пересечь границу с Сирией по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос о передаче детей родным и возвращении их в Россию.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Возвращение детей домой

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что предпринимаются меры для возвращения в Россию одной из дочерей Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз добился встречи с дочерью. В Турции также находится мать Светланы Ухановой.

Отдел по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовской области выдал родственникам Сергея Уханова письмо с просьбой передать ему на попечение дочь. "Когда к нам обратился дедушка (девочки) 12 июля, мы выдали для ее отца (Сергея Уханова) письмо о том, что он не лишался, не ограничивался в правах, ребенок у него не отбирался, и в связи с тем, что ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, мы просим ребенка передать на попечение отца. Такое письмо было выдано на руки дедушке", — сказала РИА Новости в пятницу начальник отдела Надежда Соловьева.

По ее словам, сканированную копию документа отправили по местонахождению отца и ребенка в Турцию. "Как мне стало известно, данное письмо определенную пользу принесло отцу, потому что мы подтвердили, что ребенок может быть передан отцу и у него равные права с матерью в отношении этой девочки", — добавила она.

Соловьева также сообщила, что для передачи младшей дочери задержанных в Турции жителей Саратовской области Светланы Ухановой и Евгения Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей. Она пояснила, что у старшей девочки "ситуация проще, потому что есть второй родитель, который сейчас в интересах ребенка может предпринимать любые действия", тогда как со стороны второй девочки остались "просто близкие родственники, не законные представители".

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О семье

По ее словам, в Турции также находятся родственники второй девочки, которой еще не исполнилось полутора лет. "Чтобы как можно быстрее ребенка забрали родственники, нужно дать родителям согласие хотя бы на временную опеку, тогда этот процесс будет ускорен, законный представитель ребенку будет назначен, это будет в интересах вот этой девочки", — сказала собеседница агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Загородняя рассказала, что семья в целом характеризовалась нормально. "Нормальная обычная семья", — сказала она.

Соловьева сообщила, что органы опеки не получали жалоб на ненадлежащее воспитание детей в семье Светланы Ухановой до ее задержания в Турции.

По ее словам, Уханова с двумя дочерьми, ее бывший муж и нынешний сожитель проживали в городе Марксе, и дети всегда были с матерью. "Данная семья на учете органов и учреждений системы профилактики никогда не состояла… Мама никогда не привлекалась к ответственности. Ни со стороны образовательных учреждений, ни со стороны родственников в органы опеки информация о ненадлежащем исполнении (родительских обязанностей) не поступало", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сейчас стоит вопрос о возвращении детей в Россию. "Дальше будем смотреть, какие меры к таким родителям будут применены, и что будет дальше", — добавила Соловьева.

МИД следит за ситуацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД России и посольство в Турции будут отслеживать развитие ситуации с российской семьей.

"Посольство очень активно занимается (этим вопросом — ред.), как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также ее комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

В свою очередь посол Турции в России Хюссейн Дириоз сообщил, что вопрос о российской семье, задержанной на сирийско-турецкой границе, будет обсуждаться в ходе консультаций РФ и Турции, которые запланированы на следующую неделю. "Этот вопрос относится к судебно-правовой практике. Но могу сказать, что на следующей неделе ожидаются консультации по консульским вопросам, полагаю, что этот вопрос будет поднят на переговорах", — заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".