В Турции задержали российскую семью при попытке проникнуть в Сирию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке пересечь границу с Сирией по поддельным документам. В настоящее время решается вопрос о передаче детей родным и возвращении их в Россию.
Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.
Возвращение детей домой
Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что предпринимаются меры для возвращения в Россию одной из дочерей Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз добился встречи с дочерью. В Турции также находится мать Светланы Ухановой.
По ее словам, сканированную копию документа отправили по местонахождению отца и ребенка в Турцию. "Как мне стало известно, данное письмо определенную пользу принесло отцу, потому что мы подтвердили, что ребенок может быть передан отцу и у него равные права с матерью в отношении этой девочки", — добавила она.
Соловьева также сообщила, что для передачи младшей дочери задержанных в Турции жителей Саратовской области Светланы Ухановой и Евгения Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей. Она пояснила, что у старшей девочки "ситуация проще, потому что есть второй родитель, который сейчас в интересах ребенка может предпринимать любые действия", тогда как со стороны второй девочки остались "просто близкие родственники, не законные представители".
О семье
Уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Загородняя рассказала, что семья в целом характеризовалась нормально. "Нормальная обычная семья", — сказала она.
Соловьева сообщила, что органы опеки не получали жалоб на ненадлежащее воспитание детей в семье Светланы Ухановой до ее задержания в Турции.
Она отметила, что сейчас стоит вопрос о возвращении детей в Россию. "Дальше будем смотреть, какие меры к таким родителям будут применены, и что будет дальше", — добавила Соловьева.
МИД следит за ситуацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД России и посольство в Турции будут отслеживать развитие ситуации с российской семьей.
"Посольство очень активно занимается (этим вопросом — ред.), как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также ее комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю", — сказала Захарова на брифинге в Москве.