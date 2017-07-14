Обиженные украинцы и отвергнутая Меркель: конфузы Трампа на мировой арене

Во время своего последнего визита во Францию Дональд Трамп не смог избежать конфуза: на встрече с президентом Франции американский лидер сделал неуместный комплимент жене Эммануэля Макрона Бриджит, отметив ее физическую форму. Редакция Ria.ru вспомнила, в какие неловкие ситуации попадал Трамп во время встреч с мировыми лидерами.