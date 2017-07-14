Мартышев заявил в суде о своей невиновности в киберпреступлениях

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии в США в рамках обвинений в киберпреступлениях, заявил суду, что невиновен, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

В посольстве РФ в США ранее заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.