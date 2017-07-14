Анкара запретила немецким депутатам посетить базу в Конья, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция запретила немецким парламентариям намеченный на 17 июля визит на военную базу НАТО в Конья, где расположен немецкий контингент. Об этом в пятницу сообщил еженедельник Spiegel.

По информации Spiegel, об отмене визита депутатов комитета бундестага по обороне проинформировал в пятницу МИД ФРГ.

Отказ пришел в виде вербальной ноты, в ней говорится, что отношения между Турцией и Германией в настоящее время так напряжены, что визит парламентариев нежелателен.