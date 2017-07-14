При нападении на отель в Хургаде ранена женщина с гражданством РФ и Украины

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Среди пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом на пляже одного из отелей в Хургаде в Египте есть одна женщина с гражданством России и Украины, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев.

"Есть одна наша гражданка, но у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает", — сообщил он.

По словам дипломата, к пострадавшей уже ездил сотрудник российского генконсульства в Хургаде, чтобы проверить все ли в порядке.

"Ему врачи сказали, что ранения поверхностные. Информации о других туристах с российским гражданством нет", — подчеркнул Болтаев.