В Милане запретили селфи-палки, напитки в стекле и уличную еду

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Власти Милана в пятницу ввели временный запрет на селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой в рамках борьбы с "антисоциальным поведением" и загрязнением города, сообщает издание Local Italy.

По данным издания, запрет будет действовать до 13 августа. Однако, по словам члена совета безопасности Милана Кармелы Роцци, он может быть продлен "до тех пор, пока это необходимо".

Согласно распоряжению местных властей, туристам и местным жителям нельзя "держать, нести, оставлять на земле, бросать любые стеклянные бутылки или контейнеры, банки и селфи-палки". Запрет распространяется на хлопушки и фейерверки. Любая "передвижная торговля" в общественных места и "уличная еда" также запрещается.

О возможных штрафах за нарушение данного запрета не сообщается.

Ранее римские власти издали постановление о запрете до 31 октября продажи и употребления алкогольных напитков в общественных местах в ряде районов Вечного города в ночное время. За нарушение этого запрета предусмотрен денежный штраф в размере от 150 до 280 евро. Подобные меры были введены и в Турине.