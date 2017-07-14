Парламент Украины на каникулах, закон о реинтеграции Донбасса отложили

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Шестая сессия Верховной рады Украины, длившаяся почти полгода, завершилась в пятницу. Несмотря на то, что спикеру приходилось иногда досрочно закрывать заседания из-за недостаточного числа депутатов в зале, парламенту удалось принять целый ряд резонансных законопроектов.

За день до летних каникул Рада утвердила в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда. Также парламент на уходящей сессии закрепил стремление Киева стать членом НАТО, запретил георгиевскую ленту и ввел квоты на украинский язык на ТВ.

При этом рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса перенесли на осень, мотивируя необходимостью согласовать документ с международными партнерами Киева. В кулуарах депутаты уже говорят о предстоящем "горячем" политическом сезоне. С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем уже к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.

Итоги работы

Наиболее значимый документ, который был принят Радой на этой сессии — закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО. Таким образом, вступление страны в альянс теперь четко определено как один из ключевых факторов государственной политики. На текущей неделе президент Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в организации. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

На уходящей сессии депутаты приняли закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Теперь публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа или административный арест на срок до 15 суток. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот закон нарушением международных норм, норм нравственности и здравого смысла. Украинский "Оппозиционный блок" заявил, что власть использует борьбу с георгиевской лентой для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от существующих экономических проблем.

Еще один конфликтный документ, который удалось принять парламентской коалиции, — это закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти страны заявили, что принятие документа обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности и популяризации украинского языка. В Госдуме РФ назвали это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.

Работа шестой сессии также запомнится политическими конфликтами, в частности, попытками Рады по представлению генпрокурора привлечь к уголовной ответственности ряда народных депутатов.

Задачи на осень

Как ожидается, в ходе новой сессии депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса. Документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции" вместо "антитеррористической" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов ранее сообщил, что документ будет внесен в Раду в сентябре, после того, как закон согласуют со странами "нормандского формата" и США.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее выразил опасения, что разработанный украинскими властями закон может вступить в противоречие с минскими соглашениями, поставить под вопрос проведение в Донбассе местных выборов, а также перспективы вступления в силу законов об особом статусе региона и амнистии.

Парламент Украины также планирует завершить процесс принятия законопроекта о пенсионной реформе, что является условием для получения очередного транша финансовой помощи от МВФ, и продолжит рассмотрение медицинской реформы.

На осень переносится и решение ряда кадровых вопросов в украинском правительстве. В конце мая министр информационной политики Юрий Стець и глава Минагропрода Тарас Кутовой написали заявления об отставке, но Рада их не рассмотрела. Почти год в статусе "исполняющего обязанности" министерством здравоохранения руководит Ульяна Супрун. По закону, членов кабмина назначает и увольняет парламент. Не решен до сих пор вопрос отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая по собственному желанию написала заявление и с мая находится в отпуске.

Низкий старт перед выборами

Эксперты не исключают, что осенью оппозиционные партии вновь будут поднимать вопрос об отставке действующего правительства и досрочных выборах Рады. Несмотря на это, Порошенко дал четко понять, что перевыборов ни парламента, ни президента он не допустит. По его мнению, любые внеплановые выборы приведут к дестабилизации ситуации в стране и не способствуют проведению реформ.

По информации украинских СМИ, власти уже сосредоточились на подготовке к плановым выборам, которые пройдут весной и осенью 2019 года. На этом фоне в украинском политикуме снова активизировались разговоры о возможном объединении ключевых политических игроков — президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. СМИ пишут, что сейчас просчитываются различные конфигурации будущего взаимодействия, однако официально партии такие переговоры не комментируют.

В команде президента также заговорили о подготовке Порошенко ко второму сроку. Хотя сам он публично пока об этом не заявил, в партии БПП говорят, что этот вопрос "уже решен". Согласно последним соцопросам, главным конкурентом Порошенко на выборах остается лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В случае их выхода во второй тур выборов, Тимошенко имеет большие шансы обойти действующего президента. Как сообщает украинское издание Insider, главный политтехнолог президента Игорь Грынив занимается подготовкой новой концепции избирательной кампании Порошенко, которая повысит рейтинг президента и "нейтрализует главного конкурента".

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