Telegram не получал жалоб от правительства Индонезии перед блокировкой

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Команда Telegram не получала жалоб от правительства Индонезии, которое, по сообщениям СМИ, ранее заблокировало мессенджер на территории страны, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

"Это странно, мы никогда не получали никаких запросов/жалоб от правительства Индонезии. Мы проведем расследование и сделаем заявление", — ответил Дуров одному из подписчиков, который выражал недовольство блокировкой мессенджера.

Ранее портал Coconuts со ссылкой на министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии сообщал, что правительство страны заблокировало мессенджер Telegram. По данным портала, интернет-пользователи в Индонезии в полдень в пятницу стали замечать, что они не могут войти в мессенджер через сети нескольких операторов связи.