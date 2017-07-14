В ОАЭ исключают возможность скорого решения кризиса вокруг Катара

ДУБАЙ, 14 июл — РИА Новости. Государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что политическое решение кризиса вокруг Катара невозможно в ближайшее время.

"Действительность такова, что мы очень далеки от политического решения, заключающегося в смене Катаром своего курса… Мы движемся к длительному разрыву", — написал Гаргаш на своей страничке в Twitter.

Со своей стороны, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в пятницу в ходе визита в Турцию, что Катар продолжит работать над выходом из кризиса совместно с США и Кувейтом, которые выступают в роли посредников.

"Кризис не может быть решен за один день", — приводит его слова информагентство Ассошиэйтед Пресс.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.