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В мире

Ассанж прокомментировал арест в США российской дипсобственности

16:5314.07.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фотоСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в глазах мирового сообщества арест дипломатической собственности России в США выходит за рамки общепринятых норм.

Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США

"Арест двух помещений, находящихся в собственности российского посольства, (президентом США Бараком) Обамой рассматривается мировым дипломатическим сообществом как выход за рамки. Почему? Не из-за большой любви к России. А потому, что он повсеместно ставит под угрозу все посольства, вводя новую норму", — написал активист на своей странице в микроблоге Twitter.

Ассанж сравнил ситуацию с кризисом вокруг американского посольства в Тегеране в 1979 году, когда участники протестов захватили в заложники сотрудников дипмиссии. По его словам, шаг администрации Обамы намного хуже, так как в Иране в тот момент происходила революция, государство было погружено в хаос, а территорию посольства заняли не правительственные силы, а протестующие. В случае с США, напротив, действовали власти страны, тем самым нарушая положения Венской конвенции о дипломатических сношениях — базового документа в области дипломатического права.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 14 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Россия готова зеркально ответить США, выслав американских дипломатов

"Ее (конвенции — ред.) вопиющие нарушение Обамой наносит удар в сердце всей дипломатической системы", — добавил Ассанж.

По его оценке, Москва может обратиться в Международный суд ООН и уже через несколько месяцев выиграть дело, а США в случае отказа подчиниться решению суда, оттолкнут от себя мировое сообщество и снизят влияние страны в самом суде ООН. Это, в свою очередь, может привести к потоку жалоб на американские власти со стороны других стран мира, причем решения суда по новым искам скорее всего будут не в пользу Соединенных штатов.

"Администрация Трампа не хочет выглядеть слабой или напуганной в условиях, когда она может подвергнуться давлению со стороны Международного суда ООН или мирового дипломатического сообщества, поэтому делает вид, что это равноценный обмен за примерное поведение России в Сирии", — объяснил активист подвижки в обсуждении проблемы между Москвой и Вашингтоном.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Политолог: в позиции США по дипсобственности есть "конкретный посыл"

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон будет бездействовать.

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В МИД РФ отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса, Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге. Ожидается, что этот тема будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.

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