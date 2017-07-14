В Индонезии заблокировали Telegram

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Правительство Индонезии официально заблокировало мессенджер Telegram, сообщает портал Coconuts со ссылкой на министерство коммуникаций и информационных технологий страны (Menkominfo).

"Это правда, (Telegram был заблокирован), сейчас мы готовим объяснение", — заявил руководитель отдела по связям с общественностью Menkominfo Нур Иза, слова которого приводит новостной сайт Detik.

По данным портала, интернет-пользователи в Индонезии в полдень в пятницу стали замечать, что они не могут войти в мессенджер через сети нескольких операторов связи.

Вероятно, правительство Индонезии заблокировало приложение из-за того, что мессенджер использовался для распространения информации о терроризме, государственной измене и радикальных идеологиях, сообщает портал.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в конце июня потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, заявив, что иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. В июне Федеральная служба безопасности сообщила, что террористы на территории страны для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram. Более того, по данным ФСБ, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял, что блокировка Telegram, нейтрального к РФ сервиса, не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.