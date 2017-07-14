В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли три человека

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Три человека погибли, семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"С 7 по 13 июля на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, четыре из которых военнослужащие. За этот же период погибли три человека, среди которых два военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

По данным аппарата омбудсмена, с начала года в ДНР погибли 178 человек, среди которых 156 ополченцев, ранения получили 421 человек, из них 248 ополченцев и девять детей. С начала конфликта на Донбассе на территории ДНР погибли 4467 человек, в том числе 75 детей, добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшую неделю украинские силовики 251 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории республики 556 снарядов и мин.