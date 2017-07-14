В Париже проходят протесты в День взятия Бастилии

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотни человек вышли в пятницу в Париже на акцию протеста в национальный праздник — День взятия Бастилии, они выступают против реформ президента Эммануэля Макрона и визита в страну лидера США Дональда Трампа.

About to go live from this anti-Trump protest in Paris from the Independent's Facebook account pic.twitter.com/i8qTebVWKu — Lizzie Dearden (@lizziedearden) 14 июля 2017 г.

Конечной точкой процессии является площадь Клиши на северо-западе Парижа. Там дежурят усиленные наряды полицейских.

Люди несут плакаты с перечеркнутым именем американского лидера.

Еще одним поводом для недовольства французов являются социальные реформы, предлагаемые президентом страны Эммануэлем Макроном.

Двухдневный официальный визит Трампа во Францию завершился вскоре после полудня. В Париже американский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали и военнослужащие из США.