Органы опеки просят передать дочь задержанной в Турции россиянки отцу

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Отдел по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовской области выдал родственникам местного жителя Сергея Уханова письмо с просьбой передать ему на попечение дочь, которая вместе с матерью, ее еще одной дочерью и гражданским мужем задержаны в Турции, сообщила РИА Новости в пятницу начальник отдела Надежда Соловьева.

"Когда к нам обратился дедушка (девочки) 12 июля, мы выдали для ее отца (Сергея Уханова) письмо о том, что он не лишался, не ограничивался в правах, ребенок у него не отбирался, и в связи с тем, что ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, мы просим ребенка передать на попечение отца. Такое письмо было выдано на руки дедушке", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сканированную копию документа отправили по местонахождению отца и ребенка в Турцию. "Как мне стало известно, данное письмо определенную пользу принесло отцу, потому что мы подтвердили, что ребенок может быть передан отцу и у него равные права с матерью в отношении этой девочки", — добавила она.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что предпринимаются меры для возвращения в Россию одной из дочерей Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз добился встречи с дочерью. В Турции также находится мать Светланы Ухановой.