Найденные на Сейшелах обломки не являются частью MH370, заявили в Малайзии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Департамент гражданской авиации Малайзии сообщил, что найденные на Сейшельских островах обломки не являются частью пропавшего в 2014 году малазийского лайнера MH370, передает агентство Рейтер.

"Группа расследования по MH370 провела оценку… и подтвердила, что обломки не являются частью Boeing 777 или двигателя Rolls Royce", — заявил глава департамента гражданской авиации Азхаруддин Абдула Рахман.

В четверг Сейшельские острова уведомили Малайзию об обнаружении двух обломков, которые, вероятно, могли быть частью пропавшего в 2014 году малазийского лайнера MH370. Управление гражданской авиации Сейшельских островов (SCAA) заявило, что ученые в ходе исследования птиц и черепах обнаружили обломки на острове Фаркуар.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.