Власти ЛНР сообщили о фейковых пабликах Народной милиции, созданных в Киеве

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинские спецслужбы в создании ложных пабликов Народной милиции в социальных сетях.

"Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации", — рассказал Марочко.

По его словам, личным составом 72 центра информационно-психологических операций ВСУ в соцсети "Вконтакте" создана такая ложная группа Народной милиции ЛНР, на которую ссылаются украинские высокорейтинговые информационные агентства, выдавая "лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей".

"Фиктивные группы созданы в сети интернет для формирования негативного имиджа Народной милиции с помощью необъективных СМИ, а также информационных вбросов и последующего обвинения ЛНР в нарушении минских соглашений", — пояснил спикер.

Марочко призвал отслеживать информацию о Народной милиции ЛНР на нашем официальном сайте ведомства.

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