Союз балканских стран: проект новой Югославии у границ ЕС

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Шесть балканских стран, рассчитывающих на вхождение в Европейский союз, но не получивших согласия Брюсселя, запускают процесс региональной интеграции, способный дать жизнь влиятельному региональному блоку. Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Албания и непризнанное Косово обсуждают проект таможенного и пограничного союза.

© East News / Everett Collection Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году © East News / Everett Collection Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году

Призрак новой Югославии

Экономическая интеграция на Балканах — неожиданный поворот после войн 1990-х, приведших к гибели не менее чем 130 тысяч человек. Вооруженные конфликты сотрясли здание бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии, оставив на ее месте государства, тяжело выстраивающие отношения друг с другом. Помимо затяжного конфликта Сербии и Косово, трудности не отступают в отношениях Косово и Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину. Результат: переусложненный порядок выдачи виз между сторонами.

Несмотря на политические превратности, экономические связи, выстроенные в югославское время, сохранились. "Очень многие сербские фирмы располагают розничной сетью по всей бывшей Югославии", — говорит Карлос де Корду, президент сербского отделения банка Crédit Agricole. "Имеется и экономическая связность, ядро бывшей Югославии", — добавляет он. Соединяет страны региона и языковой фактор: после 1990-х сербский, хорватский и боснийский считаются разными языками, однако трудностей во взаимопонимании между их носителями это не вызывает.

Подталкивает бывшие страны Югославии друг к другу и разочарование в Европейском союзе, не спешащем открывать для большинства из них свои двери. По оценке Le Monde, для того чтобы достичь средних показателей по ЕС к 2030 году, балканским странам необходим экономический рост в 6% ежегодно. Задача не из числа выполнимых, а это значит, что государства бывшей Югославии оказываются надолго заперты в "предбаннике".

Лояльность ЕС не гарантирована

Раздражение, которое копится на Балканах из-за нежелания евроэлит пойти на встречу постюгославским странам, время от времени вырывается наружу. Свои взгляды на тупик в отношениях без обиняков выразил министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович: "Мы не должны считать, что членство в ЕС нам гарантировано, но и европейцы не должны считать гарантированной нашу приверженность ЕС". Еще больше евроскептиков в Сербии, где не забыли бомбардировки страны авиацией НАТО в 1999 году. Вдобавок ко всему в Белграде знают: вхождению страны в ЕС мешает Хорватия, уже ставшая членом блока, и преодолеть такое сопротивление будет непросто.

Тяжеловесы Евросоюза тоже не спешат видеть в составе блока отягощенные внутренними проблемами страны. Германия и Франция продолжают рассматривать регион как источник неприятностей, среди которых — рост исламистских настроений и неконтролируемые миграционные потоки как транзитные, так и местного происхождения. В особенности это касается Албании: переселенцы из этой страны составили первую волну исламских беженцев в Европу еще на рубеже 1990-х и 2000-х. Именно албанцы первыми поставили палаточные лагеря на морской границе между Великобританией и Францией в Кале.

В Берлине и Париже предпочитают делать так, чтобы страны бывшей Югославии развивались экономически, поддерживая друг друга, а вопрос об их вхождении в Евросоюз был бы отодвинут на неопределенное будущее. Именно поэтому можно понять главу МИД ФРГ Зигмара Габриеля, в мае 2017 года предложившего проект "общего рынка на Балканах". В июле 2017 года идеи Берлина обсуждались на международном форуме в Триесте, собравшем шесть стран — членов ЕС и шесть балканских государств, так или иначе претендующих на вхождение в его состав. Германия пообещала умеренные инвестиции в местные экономики, одновременно призвав бывшие югославские страны к сотрудничеству.

Китай мостит путь на Балканы

Один из стимулов для Германии инвестировать в регион — усилившаяся коммерческая активность Пекина, "нацелившегося" на полуостров в рамках реализации проекта "Большого шелкового пути", начатого в 2014 году. За пару лет Китай приобрел в бывшей Югославии несколько ключевых предприятий, в числе которых — единственный в Сербии производитель стали.

Инвестиции КНР в экономику европейских стран вызывают в ЕС все возрастающие опасения, а демпинг стали — и вовсе ярость. Если Китай укрепится на Балканах, Берлину и Парижу предстоит отвечать на этот вызов.