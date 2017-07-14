Турецкие власти об инциденте с российской семьей: мы задерживаем многих

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Администрация губернатора турецкой провинции Хатай на юге Турции пока отказывается от комментариев по поводу ситуации с задержанием семьи россиян у границы с Сирией, сообщила РИА Новости представительница пресс-службы администрации в пятницу.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на бывшего свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами. Турецкая миграционная служба не смогла предоставить РИА Новости оперативный комментарий.

Как сообщил РИА Новости Сергей Уханов, он находится в провинции Хатай, где в миграционной тюрьме содержатся его бывшая жена и дочь, турецкие власти не предоставляют ему никакой информации о своих дальнейших шагах по отношению к Светлане и двум ее дочерям.

"У нас много таких задержаний, и мы, не получив информации от полиции или жандармерии, их обычно не комментируем. Если в случае с задержанными россиянами такая информация будет до нас доведена и губернатор сочтет нужным ее обнародовать, это будет сделано. Но пока никаких комментариев у нас нет", — сказала собеседница агентства.