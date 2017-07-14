В РФ попросили HRW обратить внимание на условия содержания Бута и Ярошенко

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Московское бюро по правам человека обратилось в правозащитную организацию Human Rights Watch, в своем письме российские правозащитники попросили коллег из США обратить внимание на условия содержания россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, отбывающих наказание в американских тюрьмах, сообщил РИА Новости директор бюро Александр Брод.
Он уточнил, что правозащитники в обращении к американским коллегам не вдаются в подробности обоснованности приговоров, поскольку не владеют материалами дел; представителей московского бюро интересует вопрос соблюдения прав этих граждан.
Летчик Ярошенко осужден в США на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Бизнесмен Бут отбывает в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью продажи вооружений террористической организации. Ранее стало известно, что против Бута возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это ему может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока.