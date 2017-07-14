В РФ попросили HRW обратить внимание на условия содержания Бута и Ярошенко

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Московское бюро по правам человека обратилось в правозащитную организацию Human Rights Watch, в своем письме российские правозащитники попросили коллег из США обратить внимание на условия содержания россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, отбывающих наказание в американских тюрьмах, сообщил РИА Новости директор бюро Александр Брод.

"Мы направили в старейшую американскую организацию Human Rights Watch обращение, где мы просили обратить внимание на дела Бута и Ярошенко, условия их содержания, возможность общаться с родственниками, со средствами массовой информации. Это письмо было направлено по почте, поэтому ответа пока не было. Надеемся, что коллеги нас услышат", — сказал Брод.

Он уточнил, что правозащитники в обращении к американским коллегам не вдаются в подробности обоснованности приговоров, поскольку не владеют материалами дел; представителей московского бюро интересует вопрос соблюдения прав этих граждан.

"Для нас важно, чтобы эти люди, находясь в местах лишения свободы, не чувствовали себя "людьми третьего сорта", пользовались всеми необходимыми правами, и — главное — имели необходимую медицинскую помощь, возможность проводить как-то свое свободное время, не сталкиваться ни с какими угрозами, насилием, иными формами дискриминации", — пояснил собеседник агентства.

Летчик Ярошенко осужден в США на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Бизнесмен Бут отбывает в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью продажи вооружений террористической организации. Ранее стало известно, что против Бута возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это ему может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока.