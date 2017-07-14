КНДР подтвердила существование шахт со стратегическими ракетами

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея подтвердила в пятницу существование у нее подземных шахт с ракетами стратегического назначения, сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап.

По его данным, центральное телевидение КНДР продемонстрировало фотографии лидера страны Ким Чен Ына, осматривающего подземные военные объекты с ракетами. Также была показана самоходная пусковая установка с межконтинентальной баллистической ракетой "Хвасон-14", которая была испытана 4 июля.

Как подчеркнуло агентство, такие подземные объекты в КНДР продемонстрированы открыто впервые. По информации Рёнхап, очевидно ракеты спрятаны под землю для избежания "точечных ударов" по ним со стороны США в случае военных действий. Речь идет видимо о потайных тоннелях, по которым могут передвигаться самоходные установки с ракетами, чтобы наносить внезапные удары из любой точки на территории КНДР.