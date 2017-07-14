Глава Нобелевского комитета не смогла попасть на похороны Лю Сяобо в КНР

СТОКГОЛЬМ, 14 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен не смогла подать в пятницу документы на визу в Китай для участия в похоронах лауреата Нобелевской премии мира за 2010 год Лю Сяобо без приглашения оттуда, об этом сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

"Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен хочет поехать на похороны лауреата премии мира Лю Сяобо, но не смогла подать документы на визу", — говорится на сайте.

Реисс-Андерсен обратилась за визой в пятницу в первой половине дня и в посольстве ей сказали, что для поездки в Китай необходимо приглашение от членов семьи усопшего или от его вдовы.

"Ее держат в изоляции, у меня нет с ней контактов", — сказала NRK председатель Нобелевского комитета после посещения посольства.

Свое желание посетить похороны Нобелевского лауреата она поясняет особенностью ситуации.

"Лю Сяобо – особый лауреат премии мира, он находился в тюрьме, когда был удостоен Нобелевской премии мира. Он умер в той же самой неволе, и это очень особая ситуация", — сказала Реисс-Андерсен, ее слова приводятся на сайте NRK.

Председатель Нобелевского комитета намерена и дальше прилагать усилия, чтобы все же получить визу в Китай. Она считает, что китайские власти могли бы воспользоваться ситуацией и "сделать позитивный шаг и позволить представителю Нобелевского комитета поездку в Китай для его (Сяобо) чествования в последний раз".

Правозащитник скончался в Китае на 62-м году от рака. В официальном заявлении по случаю его смерти Нобелевский комитет в Осло выразил глубокие соболезнования и назвал китайское правительство ответственным за преждевременную смерть лауреата. Лю Сяобо не смог лично приехать в Осло и получить присужденную ему награду, так как в то время был приговорен к 11 годам тюрьмы в Китае.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

После его кончины ряд иностранных лидеров и представители международных организаций выразили соболезнования, а также призвали власти Китая не препятствовать передвижению членов семьи Лю Сяобо и освободить из-под ареста его вдову Лю Ся.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай сделал представления ряду стран в связи с их заявлениями и реакцией на ситуацию.