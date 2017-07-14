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В мире

Трамп при параде: Париж увидел многое, чем знаменит президент США

14:4114.07.2017
(обновлено: 14:58 14.07.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Главный французский праздник День взятия Бастилии в этом году приобрел американский оттенок: в параде на Елисейских полях впервые за 15 лет приняли участие военные США, а Дональд Трамп за два дня в Париже пообщался на важные темы с Эммануэлем Макроном, отведал деликатесы на Эйфелевой башне, допустил пару конфузов и был "отправлен на Марс".

Безопасность и климат

В первый день визита американского президента состоялись его переговоры с французским коллегой. Темами для обсуждения стали вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран и общая повестка на ближайшие месяцы.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Эксперт прокомментировал новые заявления Трампа и Макрона по Сирии

Трамп выразил уверенность, что Макрону по силам обеспечить безопасность Парижа, который он считает одним из красивейших городов мира.

"Он (Макрон – ред.) будет жесток с теми, кто нарушает законы, кто чинит жестокость. Поэтому у меня есть ощущение, что у вас будет очень мирный и красивый Париж, и я еще вернусь", — сказал Трамп.

Президент США в шутку предупредил лидера Франции: "Лучше тебе справиться с этим, а то ты меня очень расстроишь".

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон заявил, что уважает решение Трампа по Парижскому соглашению

Макрон и Трамп не обошли вниманием и вопрос Парижского соглашения по климату, решение по выходу из которого принял американский лидер.

"Я уважаю решение президента Трампа", — сказал Макрон, отметив, что Франция остается привержена Парижскому соглашению по климату. Он добавил, что "разногласие с США по климату совершенно не должно помешать совместной работе по другим темам".

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Сирия и Россия

Макрон и Трамп обсудили сотрудничество в области безопасности и договорились продолжать работу по Сирии и Ираку.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон рассказал, кто войдет в контактную группу по будущему Сирии

"По ирако-сирийской ситуации, мы договорились продолжать сотрудничество, в особенности чтобы иметь возможность совместно вести дипломатические инициативы, которые позволят создать дорожную карту после войны", — сказал Макрон.

Он также подчеркнул необходимость создания контактной группы, которая будет более эффективной. Ожидается, что в контактную группу войдут как постоянные члены СБ ООН, так и региональные партнеры. Лидеры Франции и США рассчитывают, что в переговорах по послевоенному будущему Сирии участие будет принимать и представитель президента САР Башара Асада, отставка которого уже перестала быть для Парижа первоочередным условием для урегулирования сирийского кризиса.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Башара Асада

По словам Трампа, перемирие на северо-западе Сирии стало возможным благодаря контактам США и России. Макрон отметил, что у РФ и Франции сохраняются разногласия по ряду вопросов, но в современных условиях необходимо работать вместе.

"У нас есть немало разногласий с Россией, но в текущих условиях, особенно на Ближнем Востоке, необходимо работать сообща и обмениваться информацией для поиска политических решений. И поэтому отношения с Россией важны", — сказал французский лидер.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Приветствие и комплимент

Визит четы Трампов за рубеж снова не обошелся без неловкостей. Так, сперва американский лидер и первая леди Франции Брижит Макрон не с первого раза смогли обменяться рукопожатием. После приветственного поцелуя от француженки Трамп левой рукой неуклюже сжал правую руку Брижит и не отпускал несколько секунд.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон в Париже. 13 июля 2017
© AFP 2017 / Michel Euler, pool
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции

Следующий конфуз случился после торжественного приема в Доме Инвалидов, когда первые лица США и Франции беседовали со своими женами. "Вы в такой хорошей форме", — говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней супруге Макрона. Он повторяет ремарку французскому лидеру и, вновь обратившись к Брижит, называет ее "прекрасной".

Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику пользователей социальных сетей.

"Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", — написала, в частности, режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом в Twitter.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017

Протесты

Визит президента США в Париж не обошелся без акций протеста. Однако даже акция на площади Республики, которая обещала стать самой крупной, прошла мирно и без инцидентов.

Несколько десятков человек прослушали выступления активистов, рассказывавших о своем отношении к американскому лидеру. Затем на смену выступавшим пришел оркестр.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Слуцкий: позиция Франции и США по Сирии изменилась после встреч с Путиным

Некоторые участники акции пришли на акцию с плакатами с перечеркнутым именем Трампа и призывами к нему оставить свой пост. "Сделаем планету снова великой — отправим Трампа на Марс", "Отправляйся домой, клоун. Ты обесчещен" — говорилось на плакатах.

Ранее Макрон выразил удивление тем, что визит американского президента Дональда Трампа в Париж вызывал столько же обсуждений и протестов, что и его поездка на G20.

"Я пригласил Дональда Трампа и удивлен, что это вызывает столько же обсуждений и протестов, потому что это сотая годовщина вступления американских войск на нашей стороне во время Первой мировой войны", — сказал Макрон.

Он добавил, что пригласил Трампа на праздничные мероприятия в День взятия Бастилии, потому что хочет сохранить историческую связь Франции и США, "это важный знак".

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Париж. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж. 13 июля 2017

Президентская трапеза

Вечер первого дня во Франции завершился для четы Трампов на втором ярусе главной парижской достопримечательности — Эйфелевой башни. Там в ресторане Jules Verne состоялся неформальный ужин президентов и их супруг.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В Париже на Эйфелевой башне Трамп и Макрон съели на ужин говядину и фуа-гра

В этом ресторане, который считается одним из лучших в Париже, гостям предлагают отведать изысканную национальную кухню Франции. Согласно меню на сайте ресторана, ужин из пяти блюд без напитков стоит 190 евро.

Высоких гостей, как и полагается в подобных случаях, встречал шеф-повар ресторана Ален Дюкасс, а саму Эйфелеву башню на время ужина первых лиц закрыли для посетителей. Стол был украшен розовыми цветами. Трамп сел у окна рядом с Брижит Макрон, а Меланья Трамп — напротив супруга, рядом с президентом Франции.

По информации пресс-службы Белого дома, на закуски подавали томаты, баклажаны и цуккини, на горячее — камбалу со шпинатом под голландским соусом, филе из говядины, картофельное суфле, трюфельный соус и булочку бриошь с фуа-гра.

На десерт гостям предложили теплую клубнику с йогуртовым шербетом и горячее шоколадное суфле с шоколадным мороженым.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Американские солдаты

"Вишенкой на торте" визита американского лидера, последним мероприятием с его участием во французской столице, стал военный парад на Елисейских полях, приуроченный к национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Макрон заявил, что договорился с Трампом продолжать работу по Сирии и Ираку

Впервые за 15 лет участие в параде приняли военнослужащие из США. Они открыли пешую часть военного смотра. Пятеро военнослужащих в форме времен Первой мировой войны прошли от площади Шарля де Голля — Этуаль до площади Согласия, где на трибуне сидели два лидера и их супруги.

Шествие по старинной мостовой продолжилось "коробкой" из 150 военнослужащих разных родов войск США, в том числе представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, сформированной в 1917 году для участия в Первой мировой. Именно 100-летие вступления США в эту войну и стало поводом для приглашения в Париж Трампа и его солдат.

Не обошлось без американской техники и в авиационной части парада. Первыми над столицей поднялись штурмовики Alpha Jet из Patrouille de France, окрасившие небо в цвета французского триколора, следом взмыли истребители F16 американской пилотажной группы Thunderbirds.

После завершения парада Трамп с супругой отправились прямиком в аэропорт Орли, чтобы вылететь в США.

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