Иракские военные закрыли для журналистов западную часть Мосула

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Иракские военные в пятницу закрыли доступ журналистам в западную часть Мосула из-за продолжающихся боев, а также большого количества мин, оставленных боевиками запрещенной в РФ и ряде стран организации "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости.

"Это решение принято в пятницу утром, оно предусматривает закрытие для журналистов и гражданских лиц всех мостов, соединяющих обе части Мосула", — сказал РИА новости представитель иракской армии.

Он объяснил данное решение опасениями силовиков за жизнь журналистов. "Операции по зачистке западной части Мосула продолжаются, поэтому мы закрыли доступ журналистам из-за опасений за их жизнь", — сказал собеседник агентства.

В частности, в ряде районов военные занимаются разминированием дорог и зданий, а в так называемом "старом городе" не утихают бои с ИГ*.

По словам военного, данный запрет, возможно, будет действовать несколько дней.

Ранее иракские военные сообщили, что столкновения с боевиками вспыхнули с новой силой в ряде районов западной части Мосула, об освобождении которого было объявлено еще в понедельник.

*Террористическая организация, запрещена в России