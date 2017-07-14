Иракские военные закрыли для журналистов западную часть Мосула

МОСУЛ, 14 июл — РИА Новости. Иракские военные в пятницу закрыли доступ журналистам в западную часть Мосула из-за продолжающихся боев, а также большого количества мин, оставленных боевиками запрещенной в РФ и ряде стран организации "Исламское государство"*, передает корреспондент РИА Новости.
Он объяснил данное решение опасениями силовиков за жизнь журналистов. "Операции по зачистке западной части Мосула продолжаются, поэтому мы закрыли доступ журналистам из-за опасений за их жизнь", — сказал собеседник агентства.
В частности, в ряде районов военные занимаются разминированием дорог и зданий, а в так называемом "старом городе" не утихают бои с ИГ*.
По словам военного, данный запрет, возможно, будет действовать несколько дней.
Ранее иракские военные сообщили, что столкновения с боевиками вспыхнули с новой силой в ряде районов западной части Мосула, об освобождении которого было объявлено еще в понедельник.
*Террористическая организация, запрещена в России