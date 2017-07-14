В Индии число погибших от наводнений превысило 80 человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Число жертв наводнений на северо-востоке Индии увеличилось до 83 человек, более двух миллионов человек остались без крова, передает агентство Рейтер.

"Штат Ассам пострадал в большей степени — 53 жизни были унесены наводнениями и оползнями на данный момент", — сообщил агентству главный министр штата Сарбананда Соновал.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Ливневые дожди продолжались в регионе более двух недель и привели к наводнениям, в том числе к разливу реки Брахмапутра и сходу оползней. По меньшей мере 2,5 тысячи деревень в штате Ассам были затоплены, также по водой оказался Национальный парк Казиранга, где проживает самая большая в мире популяция индийских однорогих носорогов. Парк с 1985 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.