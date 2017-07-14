Аббас в разговоре с Нетаньяху осудил инцидент на Храмовой горе в Иерусалиме

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху осудил стрельбу на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает палестинское агентство WAFA. © AFP 2017 / Ahmad Gharabli В Иерусалиме после нападения погибли двое полицейских

Ранее в пятницу на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Все они были гражданами Израиля арабской национальности. Нападавшие пытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, но были ликвидированы. Жертвами нападения стали двое израильских полицейских.

По данным агентства, Аббас решительно осудил произошедшее на территории мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе, а также любое проявление насилия любой из сторон.

После происшествия полиция закрыла доступ на Храмовую гору и эвакуировала оттуда посетителей. Храмовая гора, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, почитается мусульманами как третья по значимости святыня их религии.