Израиль заверил в неизменности статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Израиль сохранит статус-кво Храмовой горы, религиозной святыни в историческом центре Иерусалима, несмотря на меры безопасности, которые предпринимаются в этом районе в ответ на убийство двух полицейских, заверила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В пятницу утром трое израильских арабов открыли огонь по полицейским, дежурившим у входа на Храмовую гору. Они убили двух из них, ранили третьего и попытались скрыться на территории святыни, но были застрелены в ходе преследования. После вооруженного нападения израильские власти закрыли доступ к мечетям Храмовой горы, отменили там пятничную молитву и намерены провести обыски, чтобы, как сказано в сообщении канцелярии, "убедиться, что на Храмовой горе больше нет оружия".

"Было принято решение закрыть доступ на Храмовую гору из соображений безопасности. Будут проведены обыски, чтобы убедиться, что на Храмовой горе больше нет оружия. Статус-кво (территории) будет сохранен", — сказано в пресс-релизе.

Статус-кво предполагает, в первую очередь, что на Храмовой горе, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать. Подозрения в попытках пересмотреть существующий порядок в прошлом не раз провоцировали волнения на Храмовой горе, которые в свою очередь становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.