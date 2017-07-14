Израиль заверил в неизменности статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Израиль сохранит статус-кво Храмовой горы, религиозной святыни в историческом центре Иерусалима, несмотря на меры безопасности, которые предпринимаются в этом районе в ответ на убийство двух полицейских, заверила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Было принято решение закрыть доступ на Храмовую гору из соображений безопасности. Будут проведены обыски, чтобы убедиться, что на Храмовой горе больше нет оружия. Статус-кво (территории) будет сохранен", — сказано в пресс-релизе.
Статус-кво предполагает, в первую очередь, что на Храмовой горе, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать. Подозрения в попытках пересмотреть существующий порядок в прошлом не раз провоцировали волнения на Храмовой горе, которые в свою очередь становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.